والي الجزيرة: سنضع برنامج متكامل مع كندا للتعاون في المجالات الزراعية





أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة عمق العلاقات بين السودان وكندا مشيدا بجهود كندا في دعم القضايا المختلفة وأعلن أن الولاية بصدد وضع برنامج متكامل للتعاون مع دولة كندا في المجالات الزراعية.

والإقتصادية بالتنسيق مع وزارة الخارجية . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه آدريان نور فولك السفير الكندي بالسودان بحضور بروفسور محمد طه مدير جامعة الجزيرة والسفير .عبد الله الفاضل المهدي المستشار السياسي بوزارة الخارجية.

من جانبه أوضح السفير الكندي أن الزيارة لولاية الجزيرة تأتي بغرض الوقوف علي نشاط جامعة الجزيرة ودعم برامج البحث العلمي والتنسيق بين جامعة الجزيرة والجامعات الكندية وأكد أن الجزيرة تتمتع بأمكانات طبيعية كبيرة ..

فيما أبان المستشار السياسي لوزيرة الخارجية أن زيارة السفير الكندي ووفد وزارة الخارجية يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الخارجية لخدمة السودان والإنفتاح علي الولايات وتسخير إمكانية الوزارة لدعم التعليم العالي في البلاد .

وأكد مديرعام جامعة الجزيرة أن الجامعة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع السفارة الكندية لتبادل الخبرات بين الجامعة والجامعات الكندية ومراكز البحث العلمي وأعرب عن تقديره لنهج وزارة الخارجية في دعم التعليم العالي في السودان .

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