بالفيديو: ردود أفعال ساخرة في مواجهة كمال آفرو بعد تصريحه (أنا بصرف في اليوم 10 مليون فمايجيني واحد مفلس يقول لي عايز بتك)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الرياضي كمال آفرو وهو ضيفاً على قناة الهلال الفضائية، افرو من خلال تلك الإستضافة أطلق عدداً من التصريحات التي وصفها الناشطون بالمستفزة حيث كشف روتين حياته اليومية والتي ذكر بأنه يصرف في اليوم الواحد مايقارب ال (10) ألف جنيه بجانب تناوله للوجبات في أرقي المطاعم مع بناته لذلك طلب عدم طرق بابه من شخص مفلس لكي يتزوج من إحدي بناته وذلك من خلال قوله ( المفلس يمشي محل الفلس مايجينا نحن الأغنياء عشان يعشي بتي فول.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثار كمال آفرو ضجة إسفيرية بمواقع التواصل بعد التصريحات التي ذكرها أثناء استضافته بقناة الهلال حيث قال رواد مواقع التواصل ان ما تم الحديث عنه كان مشكله شخصية وليس لها اي علاقة بالحوار ومثل تلك الحوارات الغير هادفه لايجب تناولها في القنوات الفضائية لانها ترسخ مفاهيم رجعيه في أذهان الشباب.

الخرطوم:(كوش نيوز)