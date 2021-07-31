سفير السودان بواشنطن يبحث مع الادارة الامريكية تطوير العلاقات الثنائية





التقى البروفيسور نور الدين ساتي، سفير السودان لدى واشنطون بالسيدة دانا بانكس، كبيرة مديري الولايات المتحدة لإفريقيا في مجلس الأمن القومي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة امامهما لتوسعة نطاق التعاون بين البلدين .

وغرد البروفيسور ساتي مساء الجمعة قائلاً ” كان من دواعي سروري الشديد أن التقيت أمس (الخميس) في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بالسيدة دانا بانكس لإجراء مناقشة مثمرة حول العلاقات الثنائية والفرص المتاحة لتوسيعها لصالح البلدين” واكد ساتي انهما تشاركا الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من العلاقات السودانية الأمريكية.

ورغم ان السيد السفير لم يفصل في فحوى الاجتماع الا ان السيدة بانكس و هي دبلوماسية عريقة امضت اكثر من عشرين عاما معظمها في دول غرب القارة الافريقية هي الان راس الرمح في مبادرة الرئيس الامريكي بايدن لتعظيم العلاقات التجارية مع دول القارة الافريقية .

يشار الى ان ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلقت مبادرة “افريقيا المزدهرة نبنيها معا” Prosper Africa Build Together initiative والتي تستهدف تنمية التجارة بين دول القارة الافريقية والولايات المتحدة وتقول عنها السيدة بانكس انها “جهد يستهدف رفع وتنشيط التزام الولايات المتحدة بالتجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية تحت إدارة بايدن وهاريس”.

وتسعى المبادرة التي تقودها بانكس الى زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا بشكل كبير عبر ربط الشركات والمستثمرين الأمريكيين والأفارقة بفرص صفقات ملموسة .

الخرطوم 30-7-2021 (سونا)