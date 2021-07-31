السودان يرأس الاجتماع الوزاري لدول الإيقاد حول المرأة والأرض





عاد من نيروبي إلى البلاد اليوم وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت بعد ترؤسه الاجتماع الوزاري لدول الإيقاد للوزراء المعنيين بشؤون المرأة والأرض في دولهم.

ووصف الوزير الاجتماع بالمُفيد؛ حيث ناقش ضرورة تمتُّع المرأة بحق تملك الأرض لا سيما وهي تمثل نسبة (80%) من مزارعي أفريقيا، وأشار إلى أنّ الاجتماع يأتي مُواصلةً لاجتماعات عديدة سابقة عُقدت لهذا الأمر ورسم على إثرها سياسات تباينت الدول في الالتزام بها نسبة للعقبات القانونية، ونوّه الوزير إلى صدور بيان ختامي للمُؤتمر يُوضِّح السياسات التي اتّخذتها دول الإيقاد بخصوص حق تمليك المرأة للأرض للأعوام 2021 – 2030م.

يُذكر أنّ السودان هو الرئيس الحالي لمنظومة الإيقاد التي تضم ثماني دول هي (جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا).

صحيفة السودان