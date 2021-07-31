الشرطة تطلب دعماً لوجستياً من الـ(FBI)





بحث قادة في الشرطة مع فريق رفيع من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، سبل دعم الأخيرة للإدارة العامة للأدلة الجنائية بالسودان لوجستياً وفنياً وإتاحة فُرص للتدريب.

والتقى مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء النذير خضر عبد الرحيم أمس بالخرطوم، وفد الـ(FBI) برئاسة السيدة ديب شوميكا الملحق القانوني الإقليمي ونائبها جيم تونجي بحضور مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي اللواء ياسر عبد الرحمن.

وبحث اللقاء، تعزيز سُبُل التعاون المُشترك بين المباحث والـ(FBI) في جميع المجالات وعلى رأسها التدريب المتقدم للضباط في الرتب الوسيطة حسب البرنامج التدريبي للـ(FBI).

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة، فإنّ مدير الإدارة العامة للمباحث، طالب الجانب الأمريكي بتقديم الدعم الفني واللوجستي وتفعيل البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية للحد من ارتكاب الجرائم المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبها، أشادت ديب بدور إدارة المباحث في تفعيل العمل المنعي والكشفي للجريمة، مشيرةً لأهمية التعاون والتنسيق التام مع السفارة الأمريكية بالخرطوم لتقديم الدعم اللازم وتفعيل التعاون المُشترك في العديد من المجالات الأمنية.

صحيفة الصيحة