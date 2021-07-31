الجاكومي : حمدوك قال لي (أنا مريخابي أكتر منك)





حمَّل قطب المريخ محمد سيداحمد الجاكومي أقطاب و رموز النادي مسؤولية الأزمة التي يعيشها المريخ .

جاء ذلك خلال اللقاء التفاكري لأهل المريخ مساء اليوم “السبت” ، حيث انتقد الجاكومي عدم وجود منافس في الانتخابات التي فاز فيها سوداكال بالتزكية.

محمد سيد أحمد الجكومي

و أشار إلى تحركهم لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها النادي و أضاف “قدمنا مذكرة إلى وزير العدل و رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي قال لي : “أنا مريخابي أكتر منك” “.

و كشف الجاكومي عن تسليمه مذكرة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، قام على إثرها بتكليف عضو المجلس ياسر العطا لمتابعة الأزمة و تابع ” سنعقد معه اجتماعاً خلال يومين”.

إلى ذلك أكد وزير الشباب و الرياضة الولائي سعيهم لتجاوز الوضع الحالي مع أهل المريخ و أضاف ” نبشر جماهير و أهل المريخ بأنباء مفرحة خلال أيام”.

باج نيوز