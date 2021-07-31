“إبراهومة” لمواصلة السير على حبل البقاء مع المريخ





يمكن أنّ تكون مواجهة المريخ مع نظيره الأهلي الخرطوم، غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين في الدوري السوداني الممتاز، الأخيرة للمدرب إبراهيم حسين المهدّد بالتحوّل إلى منصبّ جديدٍ في الطاقم الفني.

فبعد إشرافه على الفريق الأحمر في 4 مبارياتٍ بالدوري الممتاز، نجح في تحقيق الفوز بجولتين، وتعادل في مثلهما، أصبح رأس”إبراهومة” على مقصلة التحوّل من الرجل الأوّل في الجهاز الفني، بعد أنّ أعلن المريخ عن إعادة لي كلارك، فيما أكّد آدم عبد الله سوداكال عن التعاقد مع دييغو غارزيتو وأنتوني.

وبات الفريق الشهير بـ”الزعيم” على بعد 3 نقاط من الندّ التقليدي الهلال الذي يتصدّر المنافسة بـ”52″ نقطة، كما أنّ أيّ خسارة جديدة للنقاط، قد تسقطه أكثر في دخول البطولة مراحلها الأخيرة.

وبرغم الفترة المتوازنة التي يعيشها فريق أمير كمال ورفاقه، إلاّ أنّ مفاجأة من الأهلي الخرطوم الثالث عشر في الترتيب تبدو صعبة، خصوصًا وأنّ المريخ يملك سجّلاً جيّدًا أمامه في السنوات الأخيرة.

ويمكّن للمريخ إصابة عصفورين بحجرٍ واحدٍ بحال فوزه على الأهلي الخرطوم، لأنّه سيقلّص الفارق أيضًا مع الهلال”الباحث عن اللقب” والمتصدّر قبل لقاء القمّة المرتقب بينهما في أغسطس، نظرًا لأنّها ستحسم الفريق الأقرب فيها لحصد البطولة.

ويجمع”الأحمر الوهّاج” في جعبته”49″ نقطة بالمركز الثاني بفارق”3″ نقاط عن الهلال.

ويفقد الأحمر في لقاء اليوم كلٍ من سيف تيري، عماد الصيني، والتش رغم حضوره القوي في التدريبات الأخيرة.

وفي المقابل، يسعى الأهلي الخرطوم إلى الخروج من عنق الزجاجة والتقدّم إلى الأمام.

ويتواجد الفريق الشهير بـ”الفرسان” في المرتبة الثالثة عشر بالدوري السوداني الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”22″.

وفي المباريات الأخرى، يلعب المريخ الفاشر”17″ نقطة نظيره الأهلي شندي”22″ نقطة، الهلال الفاشر صاحب الـ”26″ نقطة ونظيره الخرطوم الوطني”37″.، والهلال كادوقلي”16″ نقطة، مع توتي الخرطوم”23″ نقطة.

باج نيوز