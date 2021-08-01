البرهان: أبواب السودان مفتوحة أمام الإستثمارات الأمريكية





أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إستعداد السودان ورغبته فى تطوير علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن أبواب السودان مفتوحة أمام الإستثمارات الأمريكية التى تعود بالفائدة المشتركة لمصلحة البلدين.

وأشاد سيادته ،لدى لقائه بمكتبة السبت، وفد أمريكى مكون من أعضاء سابقين فى الكونغرس الأمريكي ورجال أعمال ومنظمات طوعية، بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مؤكداً رغبة السودان فى بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الصداقة والتعاون البناء.

وأوضح عضو الوفد الأمريكى السيد مارك سيلجادر، العضو السابق فى الكونغرس الأمريكى، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أن الوفد لمس إرادة ورغبة من رئيس مجلس السيادة لإستكمال عملية السلام فى السودان، والعمل على إنجاح الفترة الإنتقالية من خلال تحقيق التناغم والإنسجام بين مكونات الحكومة الإنتقالية.

وأضاف أن الوفد أجرى لقاءاً مثمراً وبناءً مع رئيس مجلس السيادة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن رئيس مجلس السيادة أبدى حرصه على تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والعمل معاً لبناء شراكة وعلاقات صداقة مستقبلية.

من جانبه قال السفير ريتشارد ديك سوايت، العضو السابق في الكونغرس الأمريكي، أنه عمل بالتعاون مع بعض الشركات والمنظمات الأمريكية خلال العشرة سنوات الأخيرة فى السودان، على تطوير التعاون بين البلدين فى مجال التنمية الإقتصادية،والتى قال إنها تمثل الحل لمشاكل السودان الحالية والمستقبلية ، بجانب العمل فى مجال البناء المجتمعي المستدام وتوفير فرص عمل لدعم الطبقة الَوسطي فى السودان.

وأعلن السفير ريتشارد سوايت رغبة عدد من الشركات الأمريكية الجديدة للإستثمار فى السودان، بعد التغيير الحقيقي الذي تشهده البلاد على مستوى الحكومة والمجتمع، والرغبة القوية في التعاون والشراكة مع والولايات المتحدة.

الخرطوم 31-7-2021 (سونا)