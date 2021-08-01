مزارعو الجزيرة يستنكرون تمويل الرأسماليين من البنك الزراعي
استنكر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عملية تمويل الرأسماليين من المزارعين من قبل البنك الزراعي عبر رهن الآليات الزراعية وتفويت فرصة التمويل على صغار المنتجين، وطالبوا في الوقت ذاته بإيقاف تمويل الرأسماليين من مدخلات الانتاج والاتجاه لصغار المنتجين لانهم الأحق بعملية التمويل ، وقال المزارع بقسم ري شلعي مكتب شندي جلال علي عبدالله فى تصريح لـ(الجريدة) أمس: البنك الزراعي ابتدر سياسة جديدة برهن آليات الرأسماليين وتمويلهم بمدخلات الإنتاج وبكميات كبيرة ، واعتبر أن ذلك الإجراء تسبب في تأخر الزراعة لدى صغار المنتجين مما سينعكس سلبا على العملية الإنتاجية، فيما طالب المزارع بقسم الهدى أحمد عبدالباقي بإيقاف عملية تمويل الرأسماليين ، وقال : يتم تمويلهم بمدخلات الإنتاج ومن ثم يتم عرضها في السوق الأسود ويعاني المزارع البسيط ، وتساءل: أين العدل والبنك الزراعي تم انشائه خصيصا لصغار المنتجين.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
هذا ليس بنكا زراعيا هذا بنك تجاري بحت يعمل في التجارة بمدخلات الانتاج بالرغم من انه ممول من الدولة من اموال المواطنين . والكثير من سياساته تضر بالعملية الزراعية بدل ان تنفعها لان من يخططون سياساته وينفذونها هم من ذوي العقلية البنكية التجارية ولا يتبعون لجهة زراعية مثل وزارة الزراعة . لذلك يجب ان تطالب وزارة الزراعة بتبعية البنك الزراعي لها فهي الادرى بكيفية توجيه سياساته لفائدة الانتاج الزراعي . يجب ان يقوم وزير الزراعة بمجهود اكبر حتى يقنع بقية المسؤولين عن خطورة واهمية دور الزراعة في بلادنا . فالزراعة والمزارعين قد تضرروا كثيرا من تعاقب وزراء ضعاف لا يستطيعون الحركة بطريقة تتناسب وعظم وحجم وخطورة الزراعة في بلادنا . فالزراعة هي التي اسقطت نظام الانقاذ اقتصاديا لانه فشل في تاسيسها وبناءها وترسيخها ولو كان استطاع فعل ذلك لما انخفضت قيمة الجنيه ولما اثر خروج بترول الجنوب بامكانيات البلاد الاقتصادية ولما كان هناك تضخم ولما كانت هنالك ضوائق معيشية وبالتالي لما سقطت الانقاذ !!!!!!. فاعتبروا يا اولي الابصار .