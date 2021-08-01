مزارعو الجزيرة يستنكرون تمويل الرأسماليين من البنك الزراعي





استنكر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عملية تمويل الرأسماليين من المزارعين من قبل البنك الزراعي عبر رهن الآليات الزراعية وتفويت فرصة التمويل على صغار المنتجين، وطالبوا في الوقت ذاته بإيقاف تمويل الرأسماليين من مدخلات الانتاج والاتجاه لصغار المنتجين لانهم الأحق بعملية التمويل ، وقال المزارع بقسم ري شلعي مكتب شندي جلال علي عبدالله فى تصريح لـ(الجريدة) أمس: البنك الزراعي ابتدر سياسة جديدة برهن آليات الرأسماليين وتمويلهم بمدخلات الإنتاج وبكميات كبيرة ، واعتبر أن ذلك الإجراء تسبب في تأخر الزراعة لدى صغار المنتجين مما سينعكس سلبا على العملية الإنتاجية، فيما طالب المزارع بقسم الهدى أحمد عبدالباقي بإيقاف عملية تمويل الرأسماليين ، وقال : يتم تمويلهم بمدخلات الإنتاج ومن ثم يتم عرضها في السوق الأسود ويعاني المزارع البسيط ، وتساءل: أين العدل والبنك الزراعي تم انشائه خصيصا لصغار المنتجين.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة