كومان يحسم مستقبل ثلاثي برشلونة بالرحيل هذا الصيف





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أرسل رسالة واضحة إلى برايثوايت وأومتيتي وكولادو بأن مكانهم خارج الفريق بالموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن المدرب الهولندي كومان، ترك كل من برايثوايت، أومتيتي وكولادو على دكة البدلاء خلال مباراة شتوتجارت وذلك لرغبته في رحيلهم هذه الفترة، وأرسل رسالة واضحة بأنهم خارج الفريق.

وأضافت أنه في حالة برايثوايت، كان من المفترض أن يكون هذا السبت هو أول مباراة له قبل بداية الموسم بعد غيابه لقضاء الإجازات عن المباريات الماضية، ومع ذلك، لم يمنحه كومان دقائق ضد شتوتجارت، مدركًا أنه أحد اللاعبين الذين يجب أن يغادروا.

وتابعت أن أومتيتي لم يلعب ولو دقيقة واحدة، و الذي بدأ في أول مباراتين وديتين، ينتظر فرصة أخيرة في هذا الوقت المسبق لإقناع كومان بأنه يمكن أن يكون مفيدًا، ومع ذلك ، يبدو من الصعب على رونالد أن يقرر أخيرًا الاعتماد على الفرنسي والذي لم يوافق بعد على تخفيض راتبه.

وأكملت : “أما مع أليكس كولادو، والذي خاض الشوط الثاني ضد خيمناستيك ونصف ساعة ضد جيرونا، في طريقه للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة في عملية قد تتم هذا الأسبوع”.

وبات اللاعب الإسباني، أليكس كولادو، في طريقه للرحيل عن صفوف برشلونة هذه الفترة وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته، وغادر اللاعب معسكر برشلونة في ألمانيا اليوم من أجل حسم مستقبله.

وتشير جميع التقارير بأن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، من الممكن أن يرحل عن صفوف البلوجرانا على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الفريق الذي سينضم له اللاعب الإسباني خلال هذا الإسبوع.

ولم يشارك كولادو في مباراة برشلونة بالأمس أمام شتوتجارت وهو دليل كافي على رحيل اللاعب عن البلوجرانا هذه الأيام.

صحيفة اليوم السابع