شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تتعرض لصعقة كهربائية أثناء تقديمها لوصلة غنائية





نشرت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ظهرت فيه مطربة سودانية وهي تقدم وصلتها الغنائية أعلى المسرح قبل أن تتعرض لصعقة كهربائية دفعتها للصراخ والسقوط أرضاً.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين فقد بدأت المطربة الغناء بصورة طبعية وسط بهجة المعازيم وأصحاب المناسبة ليتفاجأ الجميع بعد دقائق بصراخ الفنانة الذي كان واضحا في المقطع وسقوطها على الأرض.

https://fb.watch/76dwP7lSih/

كما أظهر المقطع أيضاً أحد أفراد فرقتها الموسيقية وهو يحاول مساعدتها بعض سقوطها على الأرض عبر إمساكها لكنه أصيب أيضاً.

ليجتمع بعد ذلك الحضور الذين التفوا حولها في محاولة انقاذها إلا أن زمن التصوير كان قصير ولم يكشف عن ما فعله الحاضرين في محاولة انقاذها.

من جانبهم فقد توقع نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون سبب الصقعة الكهربائية التي تعرضت لها الفنانة المايك أو أحد السلوك الكهربائية الموصلة عن طريق الساوند سيستم

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين