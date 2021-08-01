انخفاض كبير للدولار في السوق والبنوك تقدم أسعارا أقل من الموازي





شهد يوم الأحد ومع بدايات تداول الأسبوع إنخفاضاً في أسعار الدولار في السوق الموازي بينما لا زالت البنوك تقدم أسعاراً أقل من السوق الموازي .

يوم الأخد 1 أغسطس 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 447.00 جنيهاً، بينما كان في الأسبوع الماضي نحو 452 جنيهاً..

وأعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأخد 1 أغسطس 2021، وجاء السعر 443.82400 جنيه للدولار بينما قامت عدد البنوك التجارية بإعلان أسعار الدولار على نحو 444- 445 جنيه للدولار وهي أسعار أقل من السوق السوداء بينما إغتنم السوق الموازي الفرصة، ويتم تداول الدولار فيه على نحو 447 جنيهاً .

الخرطوم (كوش نيوز)