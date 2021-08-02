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شاهد بالصور: عائشة الجبل تقع في قبضة الجمهور وتعليقات ساخرة تنهال عليها من قبل الناشطين بعد النيولوك الجديد

2021/08/02
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الحبلية
عائشة الجبل

نشرت المطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل صور شخصية على حسابها بموقع (فيسبوك) وهي ترتدي بدلة كحلية اللون وعدسات اخفت ملامحها الطبيعية وذلك أثناء حفل كانت تحييه.

 

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وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز)، فقد تعرضت الجبلية بعد نشر صورها على تعليقات ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اندهشو من التغير المفاجيء الذي حدث للجبلية بعد زواجها بجانب أنها أصبحت غير جديرة بتنسيق واختيار ملابسها كما في السابق.

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العديد من التعليقات التي رددها رواد مواقع التواصل عن الاستايل والنيولوك الجديد الذي ظهرت به الجبلية هذه المرة حيث جاءت من أبرزها (ياجماعة حد يقول للجبلية دي انو البدل بتاعت رسميات اجتماعات ومكاتب وورش لكن مابتاعت قونات).

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بينما قال البعض الآخر إن الجبلية تمتلك صوتاً مميزاً ولديها قاعدة جماهيرية عريضة لذلك لابد من أن تحرص على أن تبقي كما كانت في السابق خاصة في تركيب العدسات التي تعمل على تغير ملامحها ،وأضافو قائلين (نحن متقبلنك بي استايلك القديم وارجوك أبعدي من البدل والعدسات).

 

الخرطوم :(كوش نيوز)

2021/08/02
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