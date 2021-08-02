لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام برئاسة “حميدتي” تتخذ عدداً من القرارات





أصدر اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية. وانعقد الاجتماع بالقصر الجمهوري أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أمس، وعضوية رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وحضور عدد من أعضاء السيادي وأعضاء اللجنة.

وقرّرت اللجنة، تعديل القرار الرئاسي الخاص بلجنتي مسار الوسط والشمال ليصبح واحداً للجنتين برئاسة الفريق الركن ياسر العطا. واتّخذت قراراً بعقد اجتماع لمسار دارفور برئاسة محمد حسن التعايشي، وآخر للمنطقتين برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بحضور وزير الدفاع واللجان المعنية من أطراف الاتفاق ورؤساء التنظيمات في مدة أقصاها يومين، للوصول الى برنامج متكامل لكيفية تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وكلّف الاجتماع، اللجنة التي شكّلها رئيس مفوضية السلام، لتنفيذ ورش عمل في دارفور لشرح الاتفاق ومُواصلة العمل للإشراف على اختيار والي وسط دارفور من قِبل أهل المصلحة، على أن يسبق ذلك اجتماعٌ اليوم برئاسة رئيس مسار دارفور التعايشي بحضور رئيس مفوضية السلام وأطراف العملية السلمية.

وأوصى الاجتماع بعقد اجتماعات للجان العليا للمسارات كلاً على حدة لتحديد المطلوبات، لتنفيذ قضايا كل مسار في الاتفاقية، في غضون ثلاثة أيام، يعقبه اجتماعٌ لرؤساء المسارات بالنائب الأول يوم الخميس المقبل للوصول الى قرارات بشأن تنفيذ الاتفاق. وناقش الاجتماع بحسب صحيفة الصيحة، قرار تشكيل قوة حماية المدنيين التي يرأس لجنتها وزير شؤون مجلس الوزراء، ووجّه باعتماد مسمى قُوة حفظ الأمن في دارفور، للتوافق مع المسمى الذي ورد في الاتفاقية.

الخرطوم: (كوش نيوز)