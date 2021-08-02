(الحرية والتغيير) تضع معايير تُحدد بقاء أو مغادرة الولاة لمناصبهم





وضعت (الحرية والتغيير) معايير جديدة، لتُحدد من خلالها إبقاء ولاة الولايات في مناصبهم أو مغادرتهم الحكم.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جمال إدريس، لـ(السوداني)، إن هذه المعايير تتمثل في تحقيق أهداف الثورة والإنجاز في الخدمان والبنى التحتية.

وقال إدريس إن المعايير تتضمن أيضًا المشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والعلاقة بقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى معيار الكفاءة وقبول أهل الولاية له.

وأكد إدريس أن اللجنة الفنية الخاصة بالنظر في الولاة لم تُحدد الآن المغادر لمناصب الولاة، وقال إنها وضعت المعايير فقط.

الخرطوم – مشاعر أحمد

صحيفة السوداني