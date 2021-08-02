سوداكال .. العمومية العادية تفرض سلطته وتؤكد قوته





فرض آدم عبد الله “سوداكال” رئيس مجلس نادي المريخ، واقعاً جديداً في الملف الإداريّ المعقد بالنادي الأحمر، ونجح آدم سوداكال في عقد جمعية عمومية غير عادية، قام من خلالها بتضمين ملاحظات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، حول النظام الأساسيّ للنادي الذي كان قد أجيز أصلا في العام 2019م، في وقت انتخبت فيه الجمعية عدة لجان، واتخذت قرارات مثيرة، ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة المعارضين لرئيس النادي.

وكان اللافت في مكان انعقاد الجمعية العومية غير العادية الجوانب التنظيمية، من خلال الجلوس المنتظم لأعضاء الجمعية داخل المكان المخصص، وحركة الفرق الطبية حولهم، في محاولة لتطبيق الاحترازات الطبية في وقت ارتدى فيه أغلب الحضور الكمامات الواقية ومن اللافت أيضاً في جمعية المريخ غير العادية ، حضور العنصر النسائي بشكل ملفت ولم يكن هناك أي وجود للسلطات الأمنية، وقد جرت الجمعية العمومية غير العادية لنادي المريخ في جو هادئ وسلاسة لم تتخللها أي مشادات أو مشاكل، وتمت قراءة النظام الأساسيّ باللغتين العربية والإنجليزية وكان أول ما أجيز في الجمعية هو لائحة الانتخابات للعام 2021م، وجاءت اللجان العدلية على النحو التالي..

لجنة الانتخابات وانتخب لها كل من محمد آدم عثمان، آدم موسى إدريس، أحمد علي أحمد، أحمد فضيل، صلاح الدين إبراهيم، نور الأنبياء شميلا، يوسف فتح الرحمن، وأُضيف لها بعض الأعضاء، وقد اعتمدت لجنة الاستئنافات والتي انتخب لها كل من بلل دقيس، الطاهر أحمد خميس، بابكر سلك المحامي، محمد عبد الله حسن، دكتور شهاب الدين الشريف وعبد الخالق أحمد، ولجنة الحوكمة وانتخب لها كل من هاشم النمير، علي حمدي، فضل إلياس، آدم خاطر وجعفر محمد سعيد، أما لجنة التدقيق والالتزام فانتخب لها كل من يحي الفارس، منصور الضو، معاوية عبد الكريم وعز الدين عبد الرحمن، ولجنة الأخلاقيات انتخب لها كل من عبد العظيم عوض، ياسر عثمان، مازن محمد الوليد، يوسف على سعد، مجاهد الحاج ومحمد المتبى، ووافقت الجمعية العمومية بحسب صحيفة الصيحة، على مقترح إسقاط ستة من أعضاء مجلس نادي المريخ.

والأعضاء الذين تم إسقاط عضويتهم كانوا قد نظموا الجمعية العمومية التي أقيمت قي مارس الماضي بحديقة حي الموردة بأم درمان في أمدرمان وهم علي أسد، محمد موسى الكندو، هيثم الرشيد، عمر عبد الله وأحمد مختار، خالد أحمد المصطفى.

وكان آدم سوداكال قد عقد الجمعية العمومية غير العادية، تنفيذا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، متجاهلًا خارطة اتحاد الكرة العام ، مستنداً على عدم استقباله أي خطابات من الفيفا تنسف الخطابات السابقة بين الطرفين فيما يتعلق بالملف الإداري لنادي المريخ.

الخرطوم: (كوش نيوز)