الإعلان عن طرح تذاكر حضور مباريات بطولة كأس العرب ابتداءً من الغد





أزاحت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، الستار معلنةً طرح تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري، بمشاركة 16 منتخباً عربياً، وتقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وبات في الإمكان تقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباريات حصرياً لحامي بطاقات فيزا اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ظهر الغد الثلاثاء بتوقيت الدوحة، على أن تستمر العملية حتى يوم 17 من الشهر الجاري، وستختتم المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور في الفترة من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في 2 نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

ويستضيف مباريات كأس العرب ستة من إستادات كأس العالم FIFA قطر 2022، في مقدمتها إستاد البيت، المصمم على شكل الخيمة العربية التقليدية، والذي سيشهد افتتاح البطولة بين منتخبي قطر والبحرين في 30 نوفمبر، والمباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، إلى جانب إستادين سيكشف عنهما أيضاً لأول مرة واختبار جاهزيتهما للمونديال وهما إستاد الثمامة، الذي يستوحي تصميمه من القحفية أو القبعة العربية التقليدية، وإستاد راس أبو عبود، الذي يعد أول إستاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إضافة إلى إستادات أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصاً لاستضافة مباريات مونديال 2022.

وتمثل البطولة المرتقبة فرصة مثالية لاختبار استعدادات قطر لاستضافة مونديال كرة القدم بعدها بعام، وستشهد البطولة استمتاع الجماهير الرياضية من مختلف الدول بما ينتظرهم خلال المونديال، مثل إمكانية حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة المجموعات.

ووفقاً للقواعد المعمول بها فإنه سيتم منح الأولوية لحاملي بطاقات “فيزا” خلال فترة البيع المسبق للتذاكر من 3-17 أغسطس لتقديم طلبات الحصول على التذاكر، ولن يكون هناك فرق بين مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث ستُحظى جميع الطلبات بنفس فرص شراء التذاكر. وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة من تذاكر المباريات، سيجري تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات عبر عملية سحب عشوائية، مع إخطار جميع المؤهلين بالحصول على طلباتهم كاملة أو جزئياً، وكذلك غير المؤهلين للحصول على التذاكر، بنتيجة طلباتهم بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المنافسة المرتقبة بعد أن تمكّن من التأهل عقب إقصائه لنظيره الليبي آنذاك وأوقعت القرعة صقور الجديان في المجموعة الرابعة، الى جانب منتخبات مصر والجزائر ولبنان، وسيبدأ منتخبنا مشواره بمواجهة نظيره الجزائري.

صحيفة السوداني