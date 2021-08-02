لاعب كرة قدم مصري يرد بعد إيقافه بسبب فتاة في أولمبياد طوكيو





علق لاعب كرة قدم مصري على القرار الرسمي الصادر بحقه، والذي يقضي بإيقافه بسبب “خروجه عن الآداب” أثناء مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي منشور عبر خاصية “الستوريز” على حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أعرب لاعب المنتخب المصري الأولمبي ولاعب الفريق الأول بنادي الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي، عن “اندهاشه من توقيت إيقافه، وكذلك من انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها بهذا الشكل”، بحسب قوله.وتابع مؤكدا أنه لم يفعل شيئا وسيكون رده مساء اليوم الاثنين.

وكان اتحاد الكرة المصري أصدر بيانا أكد فيه أنه “قرر استبعاد اللاعب عبد الرحمن مجدي نهائيا بعدما شكته إحدى العاملات بالفندق المقيم فيه في طوكيو قبل خوض ساعات قليلة من خوض المنتخب المصري الأولمبي مباراته الثانية في البطولة، على الرغم من تأكيد مجدي أنه لم يقصد الإساءة لها، ومن الممكن أن يكون نتج سوء تفاهم بسبب اختلاف الثقافة واللغة”.

وتابع الاتحاد في بيانه أنه تم التحقيق مع اللاعب بعد المباراة الثانية وجرى احتواء الأمر، وأنه بعد عودة منتخب مصر الأولمبي للقاهرة قرر إيقافه لحين انتهاء التحقيق معه، واتخاذ قرار نهائي بشأنه، “لعدم التزامه وخرقه للقواعد”.وحقق منتخب البرازيل الأولمبي، السبت، فوزا غاليا على نظيره المصري بنتيجة (1-0) في إطار منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وشهدت المباراة في مجملها استحواذا وسيطرة برازيلية مع لجوء منتخب مصر للدفاع وتألق الحارس محمد الشناوي بشكل لافت.

وبذلك ودع منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

سبوتنيك