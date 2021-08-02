بعد اجتماع دام”3″ ساعات..تعرّف على مطالب دييغو غارزيتو ..وما هو ردّ سوداكال؟





وضع مدرب المريخ الفرنسي دييغو غارزيتو مطالب عديدة على طاولة آدم عبد الله سوداكال، قبل انطلاقة مشواره رسميًا مع الفريق.

والأثنين، التأم اجتماع ضمّ آدم عبد الله سوداكال والمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وانتوني غارزيتو وإبراهيم حسين.

وطالب دييغو غارزيتو بتدعيم صفوف الفريق بمجموعة من العناصر خاصةً مركز حراسة المرمى، وإجراء إصلاحاتٍ في الملعب.

وقال المكتب الإعلامي لنادي المريخ، إنّ آدم عبد الله سوداكال وعد دييغو غارزيتو بتنفيذ مطالبه.

وأعلن النادي عن تحويل المقدّمات المالية الخاصة بعقودات دييغو غارزيتو وابنه من حساب آدم عبد الله سوداكال الخاص ببريطانيا.

وأضاف المكتب الإعلامي” قام الثنائي بتحرير إيصالات إستلام مالية لمقدّم العقد”.

والأثنين، وصل دييغو غارزيتو إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للإشراف على تدريب المريخ.

ويعيش نادي المريخ مرحلة انتقالية بعد قرار اتحاد كرة القدم السوداني بإيقاف آدم عبد الله سوداكال، وتحويله إلى لجنة الانضباط.

وفي يوليو، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية عمومية انتخابية في الرابع من سبتمبر المقبل.

باج نيوز