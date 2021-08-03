الشيوعي ينتقد نقداً لاذعاً للأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية ويكشف سبب تعقيدات تعيين الولاة





قدم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، نقداً لاذعاً للأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية، وقال في تصريح: “نحن لسنا طرفاً في هذا الأمر ولكن التعقيدات والمشاكل التي تواجه الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالولاة، سببه الرئيسي المحاصصات داخل مكونات الحرية والتغيير”.

وأضاف بحسب سودان مورنينج، أنه ليس من المعقول أن تقيل والياً وتعيّن غيره دون أن تقوم بـ “جرد حساب” وتقدم تقيماً لأدائه.

وكان مجلس شركاء الفترة الانتقالية قد تقدم بتوصية بإعفاء جميع الولاة وتعيين آخرين خلفاً لهم في الأول من هذا الشهر، إلا أن الحكومة لم تشرع في الأمر وسط تباينات في وجهات النظر في الأحزاب المشاركة في الحكومة الانتقالية.

الخرطوم: (كوش نيوز)