موكب لأسر الشهداء غدا يطالب باقالة النائب العام





تعتزم منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ٢٠١٨ واسر شهداء ٢٨ رمضان وأسر المفقودين وتجمع محامي السودان تسيير موكب غدا، ويتحرك الموكب من أمام مقر لجنة ازالة التمكين ومن ثم للقصر الجمهوري للمطالبة باعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة وتفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة ممثلاً في ( نادي النيابة العامة) وأعضائه وكل الذين يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة وقالت منظمة أسر الشهداء: ” سيتم قراءة المذكرات من قبل منظمة أسر شهداء ثورة وتجمع محامي السودان واسر المفقودين واسر شهداء ٢٨ رمضان امام مقر لجنة ازالة التمكين ثم التحرك نحو القصر الجمهوري لتسليم المذكرات.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة