10 مليون يورو لدعم هيكلة الصمغ العربي بشمال كردفان





قدم الاتحاد الأوروبي منحة بمبلغ 10 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقده امس والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى آدم مع وفد الاتحاد الأوروبي الممول لمشروع دعم هيكلة الصمغ العربي بالسودان برئاسة الدكتورة فائزة صديق محمد أحمد المنسق الوطني للمشروع.

وأشار والي ولاية شمال كردفان الى الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهيكلة الصمغ العربي والتي تقابلها جهود حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لتعمير حزام الصمغ العربي بالولاية.

وقالت الدكتورة فائزة صديق في تصريح ل(سونا) إن زيارة الوفد للولاية تأتي للوقوف على الانشطة التي نفذت بمناطق عمل المشروع، مشيرة إلى الترتيبات والاستعدادات التي تمت لتنفيذ المرحلة الثانية التي تهدف إلى دعم سلسلة قيمة الصمغ.

وإدارة جودة إنتاجه وتطوير التسويق وإستزراع مساحات بمناطق حزام الصمغ العربي بالولايات المستهدفة وبناء قدرات المجتمعات التي تبلغ 270 مجتمعاً في عشرة محليات.

صحيفة الجريدة