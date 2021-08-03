اجتماع بالقصر لمعايير اختيار والي وسط دارفور





رأس عضو مجلس السيادة – رئيس مسار دارفور – محمد حسن التعايشي اجتماعا، بالقصر الجمهوري ، ضم كبار مفاوضي مسار دارفور.

وقال عضو اللجنة ، أحمد تقد لسان، في تصريح صحفي ، إن الاجتماع ركز على معايير الإشراف على إختيار والي ولاية وسط دارفور والكيفية التي يتم بها الاختيار.

واضاف تقد، أن اللجنة وضعت بعض الموجهات والمؤشرات والمعايير يمكن اللجنة الإشرافية للاستعانة بها في كيفية اختيار أصحاب المصلحة للوالي في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة وضعت في الحسبان سلامة الإجراءات وشمولية المشاركة بجانب معايير موضوعية أخرى ورفع قراراتها النهائية إلى اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق جوبا.

صحيفة السوداني