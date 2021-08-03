البندول يقتحم تجربته في الحفلات العامة





اقام الفنان الشاب أحمد فتح الله الشهير (بالبندول) حفلا جماهيرا بنادى الضباط في رابع ايام عيد الاضحى المبارك، فيما تخوف كثيرون من خوض البندول لتجربته الحفلات الجماهيرية خاصة أن مسرح نادي الضباط اشتهر باحتضانه لحفلات كبار النجوم امثال العملاقين الراحلين محمد وردي ومحمود عبد العزيز وسلطنة الموسيقار محمد الأمين؟.

وقال متابعون، انه من السهولة بمكان أن يكشف مسرح نادي الضباط عن الحجم الجماهيري اذا ما كان ضعيفا وذلك بسبب الترتيب التدريجي الهندسي لبناء نادي الضباط، بينما اشاد منظم الحفلات الجماهيرية (شلضم) بنجاح البندول وامتلاء مدرجات مسرح نادي الضباط . فيما قال الناقد الفني والصحافي هيثم السيد بحسب صحيفة السوداني، إن الحفل كان جيدا ومنظما الا انه ابدى خوفه وقلقه من أن يفسد الحفل العددية الكبيرة من الشباب الذين كانوا يقفزون الى المسرح لالتقاط الصور التذكارية مع الفنان، بينما قدم البندول عددا من اعماله المسموعة بجانب عدد من الاعمال الجديدة .

الخرطوم: (كوش نيوز)