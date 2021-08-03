الأحمر يعلن تسديد مقدمات العقود تفاصيل أول لقاء بين سوداكال وغارزيتو وطاقمه المعاون





عقد رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال اولى جلساته مع مدرب الفريق الجديد الفرنسي دييغو غارزيتو في حضور المدرب العام الكابتن ابراهيم حسين ابراهومة والمعد البدني الجديد الفرنسي انطوني.

وبحسب ما تحصلت عليه ( السوداني) فان الاجتماع الذي انعقد تم من خلاله وضع العديد من الاجندة على الطاولة حيث تم الترحيب بمقدم المدرب الفرنسي والتاكيد على دعمه رفقة نجله خلال مسيرتهما القادمة كما اكد سوداكال تعاون المدرب الوطني الكابتن ابراهيم حسين اللامحدود مع الطاقم الاجنبي مشيرا الى ضرورة الاستفادة من ابراهومة فيما يتعلق بالمعلومات الكبيرة التي يمتلكها حول الفريق والمباريات الماضية الى جانب الدور الذي سيقوم به خلال المرحلة القادمة.

وعلمت الصحيفة أن المعد البدني انطوني، دون عددا من الملاحظات خلال المباراة التي جرت امس الاول بين المريخ والاهلي الخرطوم والتي انتهت بفوز الاول بهدفين دون رد، وابلغ انطوني سوداكال بضرورة اجراء اصلاحات عاجلة في ارضية الملعب الى جانب الاهتمام بشكل الفريق والعديد من الاشياء الاخرى ذات الصلة قبل ان يعود ويلفت النظر الى ضرورة الشروع الفوري في اجراء تعاقدات في عدد من المراكز وابرزها حراسة المرمي.

واستمع سوداكال الى مطالبات غارزيتو ونجله واكد الايفاء بها كما اكد الرئيس الموقوف عبر المكتب الاعلامي الخاص به الشروع الفوري في تحويل مستحقات المدرب الفرنسي ونجله وهي عبارة عن مقدم العقد من إحدى الحسابات الخاصة به في ببريطانيا.

وأضاف المكتب الإعلامي” قام الثنائي بتحرير إيصالات إستلام مالية لمقدّم العقد”.

صحيفة السوداني