الخارجية تجري أكبر تنقلات لـ(السفراء) منذ تشكيل الحكومة الانتقالية





ترتب وزارة الخارجية لإجراء تنقلات – تعد الأكبر – للسفراء منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، لملء الفراغ في رئاسة البعثات. وأفادت معلومات مصادر مطلعة أن قائمة تضم أكثر من (18) سفيراً وقع عليهم الاختيار دفع بها لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لترشيحهم ثم اعتمادهم لاحقاً من قبل رئيس المجلس السيادي. وأفادت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، بأن الوزارة عينت السفير محمود يوسف الحسين أحد سفراء الثورة الذين فصلتهم الإنقاذ وأعيدوا للعمل ليكون قائماً بأعمال بعثة السودان في نيويورك بالإنابة لحين اختيار رئيس للبعثة. وتشير المصادر إلى إن عدداً كبيراً من البعثات السودانية بالخارج ظل يسير العمل فيها قائمون بالأعمال بعد إعادة عدد كبير من السفراء للداخل وإعفاء البعض الآخر. وكانت الوزارة قد أجرت تنقلات داخلية للسفراء والدبلوماسيين داخل إدارات الوزارة، حيث أصبح السفير علي الصادق المدير العام لإدارة الموارد الإدارية والمالية خلفاً للسفير عادل شرفي الذي تولى مدير عام الإدارة الآسيوية.

الخرطوم (كوش نيوز)