لماذا وصف البرتغالي ريكاردو مباراة هلال الساحل بـ”الصعبة”؟





وصف مدرب الهلال ريكاردو مباراة فريقه أمام هلال الساحل في الدوري السوداني الممتاز بالصعبة، لجهة أنّ منافسهم تواجد في مناطقه الخلفية.

وقال المدرب البرتغالي في إفاداتٍ للمكتب الإعلامي، الثلاثاء، إنّه واجه منافسًا لعب بساترٍ دفاعيّ طيلة زمن المباراة.

وأشار إلى أنّ فريقه سيّطر على مناطقه، وكافة هجمات الخصم التي سيطرتهم.

وأضاف” لكنّنا أهدرنا عديد من الفرص السانحة للتسجيل”.

ويرى ريكاردو أنّ فريقه استطاع تحقيق المطلوب بحصد النقاط كاملةً.

والأثنين، فاز الهلال الخرطوم على نظيره هلال الساحل بهدفين دون مقابل، ليتصدّر منافسة الممتاز.

باج نيوز