جارزيتو يضع منهجه.. ويحذر لاعبي المريخ





أعلن المدير الفني لفريق المريخ السوداني، الفرنسي دييجو جارزيتو، عن منهجه الذي سيعمل به مع اللاعبين وظهر المدرب الفرنسي في أول حصة تدريبية اليوم الاثنين في ستاد المريخ، عاونه فيها مساعده الأول نجله أنطونيو، إلى جانب السوداني إبراهومة. وخاض المريخ تدريبات خفيفة، بينما أخضع جارزيتو اللاعبين الذين أكملوا لقاء الأهلي لحمام ثلج لإزالة الإرهاق، فيما واصل بقية اللاعبين التدريب الذي استمر نحو ساعتين. وعقب نهاية المران اجتمع جارزيتو باللاعبين وحثهم على الاجتهاد والجدية في التدريبات وشدد جارزيتو علي ضرورة الانضباط وحذر من الأعذار الواهية للتأخر عن التدريبات. وتابع جارزيتو وفق موقع كوورة بأنه يسعي لتكرار تجربة 2015 -2017 مبينا أن الاجتهاد فقط هو سبيل أي لاعب لدخول التشكيلة الأساسية للفريق. وأضاف المدرب الفرنسي أنه لا يتعامل مع الأسماء الكبيرة بل يتعامل مع الأداء والاجتهاد. وقال إنه عاد من أجل اللاعبين مشددا على أن الانتصار في المباريات هو الأساس عنده وسيعمل من أجل ذلك، وطالب اللاعبين بالحضور دائما قبل بدء التدريبات بنصف ساعة. وذكر جارزيتو أن موقع الفريق الحالي في ترتيب الدوري يحتم عليه أن يكسب جميع مبارياته القادمة بما فيها مباراة الديربي. وشدد المدرب الفرنسي على حضور جميع اللاعبين حتي المصابين وقال إن الطبيب هو وحده من يحدد الإصابة ومراحل العلاج، رافضا أن يجلس أي لاعب في منزله دون إذن أو سبب طبي وتشاور الفرنسي مع اللاعبين علي موعد التدريبات الجديدة.

الخرطوم ( كوش نيوز)