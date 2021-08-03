وفاة أحمد السقا تتصدر تريند “جوجل”.. وهذه هي الحقيقة





تصدر النجم أحمد السقا، مساء اليوم الثلاثاء، تريند موقع البحث “جوجل”، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته. حيث اعتاد مروجو الشائعات استخدام أسماء نجوم الفن بطريقة ما لتصدر التريند، والحصول على المزيد من التعليقات وغيرها من الأسباب التي لا تسمن ولا تغني من الجوع، فبعد دلال عبدالعزيز جاء خبر وفاة أحمد السقا لينزل كالصاعقة على جمهوره ومحبيه. وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة(بحسب الامارات نيوز) إلى جانب يتداول الخبر دون التأكد من ذاك الخبر الذي من الممكن أن يتسبب في إزعاج أسرته، والجانب الآخر أخذ يبحث هنا وهناك عن حقيقة خبر وفاة أحمد السقا. وبعد مرحلة البحث والتقصي وراء خبر وفاة أحمد السقا، اتضح أن النبأ عار تماماً من الصحة، حيث أن النجم القدير يتمتع بصحة جيدة ولا يمسه سوء. ومن ناحية اخرى ينتظر أحمد السقا، طرح فيلمه الجديد “العنكبوت”، بدور العرض السينمائي، ويشاركه البطولة كل من الفنانة منى زكي والفنان التونسي ظافر العابدين، ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح الذي يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

الخرطوم(كوش نيوز)