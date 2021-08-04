عضو بلجنة الترشيحات تعيين الولاة يتطلب اجراء تسويات بين الثورية وقحت





حمل القيادي بالجبهة الثورية بحر كرامة الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) مسؤولية التأخر في تعيين الولاة الجدد وأكد انها لم تقم بتسليم قوائمها وقال كرامة في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) إن ذلك يعود للخلافات والمحاصصات بين مكوناتها ، لكنه عاد وقلل من أن يكون ذلك التباطؤ مؤثرا على الولايات، وأوضح ان اللجنة المعنية برفع تقرير الأداء عن الولاة من المفترض أن تقدم التقرير.

، ومن جهته أقر عضو لجنة الترشيحات للولاة خالد ادريس بأن هنالك تأخير ورهن الاعلان عن الولاة بالفراغ من تقرير اللجنة المختصة بتقييم اداء الولاة وتوقع أن يكون ذلك خلال الاسبوعين المقبلين وقال ” الوضع يتطلب اجراء تفاهمات وتسويات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وأصحاب المصلحة بالولايات وليس مجرد اعلان فحسب”.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة