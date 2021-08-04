شاهد بالفيديو.. بعد أيام قليلة من زفافها.. الفنانة ملاذ غازي تقطع شهر العسل وتغني في حفل جماهيري ساهر بالخرطوم





فاجأت الفنانة السودانية الشابة ملاذ غازي جمهورها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل ساهر بالخرطوم, بعد أيام قليلة من زفافها الذي أثار ضجة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشابة رفقة زوجها العازف في الحفل الذي نطمه منتدى عوامة مراسي الشوق.

وتغنت ملاذ خلال الحفل بعدد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الكبير الحاضر للحفل, حيث غنت بمزاج رايق وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الذين تابعوا الحفل عبر البث المباشر للتعليق: (العرس بعدل المزاج).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين