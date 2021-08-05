وجدي صالح: التفكيك سيشمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها دون استثناء





أكد الأستاذ وجدي صالح، رئيس لجنة تفكيك نظام الــ 30 يونيو على أن التحول الديمقراطي ووضع السودان في المسار الصحيح لن يتحقق إلا بإزالة كل مؤسسات وأفراد النظام البائد والتي تشكل عائق ضد تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال وجدي صالح خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية أمام مقر اللجنة، قال إن لجنة التفكيك ستستمر في مهامها إلى أن تحقق دول المواطنة قبل انتهاء الفترة الانتقالية وبدعم من كل قوى الثورة ، وأضاف أن التفكيك سيشمل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها دون استثناء بما في ذلك النيابة العامة والسلطة القضائية. وقد تم تسليم رئيس لجنة تفكيك نظام الـ 30 يونيو المذكرة التي تطالب فيها الكيانات الموقعة بإعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة تفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة ممثلة في (نادي النيابة العامة) وأعضائه الذين يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة.

واوضح وجدي صالح أن المذكرة ستكون موضع اهتمام ولن نتخلى عن مشروع التفكيك ومواجهة المجرمين والمفسدين. قال فرح عباس فرح الطاهر رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة 2018 في تصـريح بحسب سـونا، إن هذه الوقفة امتداد ليوم الذكرى في مشرحة التميز، وأضاف طالبنا في المذكرة باقالة النائب العام المكلف وذلك لانتمائه للنظام السابق، وكان قد اعاد عدد من النواب بعد ان تم فصلهم بمجلس محاسبة معتبراً اعادتهم لتنفيذ أجندة النظام السابق.

الجدير بالذكر أن الموكب تجمع أمام مقر لجنة إزالة التمكين وتمت قراءة المذكرات من قبل الكيانات الموقعة على دفتر الحضور المتمثلة في 23 كيان ثوري أبرزهم محامو السودان، منظمة أسر الشهداء، منظمة شهداء 28 رمضان، مبادرة محامو ام درمان، ومن ثم تحرك الموكب إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرات.

الخرطوم: (كوش نيوز)