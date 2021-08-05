خالد عمر : سودان جديد بعد الثورة في شتى مناحي الحياة





كد وزير رئاسة مجلس الوزراء ، خالد عمر يوسف ، التزام الدولة تجاه سياسة تنظيم الاسرة سواء كان على مستويات التشريعات والمؤسسات وتوفير الامكانيات اللازمة لدعم مشاريع الاطار الاستراتيجي لتنظيم الاسرة.

وقال لدى مخاطبته ختام الورشة التشاورية حول تعزيز الجهود نحو برنامج فعال لتنظيم الاسرة ، إن السودان بعد الثورة اصبح سوداناً جديداً في كل مناحي الحياة.

من جانبه قال د.عمر النجيب وزير الصحة ان وزارة الصحة تضع استراتيجيات لتنظيم قطاع الاسرة بالبلاد، مثمنا دور منظمة الصحة العالمية في دعم وتنظيم الأسرة في السودان، لافتا إلى أن توصيات الورشة ستجد المتابعة اللصيقة من الوزارة لبلورتها لرؤى عملية.

صحيفة السوداني