ندى القلعة تكشف عن معاناتها مع الفقر وتقول : لو جاني زول فقير وبخاف الله لابنتي لن أتردد في تزويجها





كشفت الفنانه ندى القلعة العديد من التفاصيل المثيره عن بداياتها الفنية ومعاناتها مع الفقر وذلك من خلال استضافتها في برنامج صحافة مسموعة بالإذاعة الطبية. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت القلعة أنها عندما تزوجت عاشت لسنوات طويلة في غرفة صغيرة ولم تكن تملك سوي ملايتين وزير صغير .

من جهتها سخرت القلعه من الأحاديث التي تربط السعادة بالأموال حيث قالت (عمرو المال ماكان سبب في السعادة). وفي ذات السياق أكدت القلعة عدم رفضها تزويج ابنتها لشاب فقير ولكن كان شرطها الأساسي أن يكون (بخاف الله) وأن تكون ابنتها مقتنعة به.

الخرطوم (كوش نيوز)