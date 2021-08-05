آبي أحمد يتبرّع بالدم للجيش الإثيوبي





قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه تبرع بالدم لصالح القوات المسلحة الإثيوبية، داعيا كل إثيوبي للقيام بما يجب عليه تجاه بلده.

ونشر آبي أحمد تدوينة على حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الخميس، تتضمن مجموعة من الصور ترصد تبرعه بالدم لصالح الجيش الإثيوبي.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن “التبرع بالدم لصالح الجيش الإثيوبي وترميم منازل المحتاجين والتخطيط للتوسع في زراعة الأشجار ومضاعفة الإنتاج الزراعي، كل ذلك يحقق هدفا مشترك لإثيوبيا، إذا قام كل منا بما يجب أن يقوم به”.

ويواجه الجيش الإثيوبي تحديات كبيرة، أبرزها أزمة إقليم تيغراي، والحدود السودانية، إضافة إلى أزمة سد النهضة، الذي يعد من أسباب توتر العلاقات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان.

والخميس، دعا الجيش الإثيوبي ، للتعبئة العامة، إثر احتدام القتال في إقليم أمهرة.

باج نيوز