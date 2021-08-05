السودان :لجنة أمن نهر النيل تعقدا جتماعاً طارئاً وتقرر حظر التجوال





عقدت لجنة الأمن بولاية نهر النيل إجتماعا طارئاً برئاسة والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الدامر اليوم والتي راح ضحيتها ثلاث مواطنين.

الى ذلك اعلنت اللجنة الأمنية بالولاية حظر التجوال باحياء 37 و38 بمدينة الدامر من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباح اليوم التالي إبتداءاً من اليوم ولمدة 72 ساعة.

وقررت اللجنة الأمنية منع حمل السلاح الأبيض داخل أحياء 37 و 38 بمدينة الدامر او حمله عبر اي مواطن قادم إليها ومن يخالف هذه القرارات ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وتشير (سونا) إلى أن الحادثة تعود الى مشاجرة بين افراد من قبيلتي النوبة والقرعان (الفلاته) بالدامر فى مشكلة قديمة تجددت ونتج عنها قتلى وجرحي وحرق عدد من المنازل.

عطبرة 5-8-2021 (سونا)