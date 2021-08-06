مصادر تكشف تفاصيل تعيين قاضٍ جديدٍ لمحاكمة الانقلابيين





أصدر رئيس القضاء المكلف، قراراً بتعيين قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ أحمد، رئيساً لهيئة مُحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989م.

وكشفت مصادر مطلعة أمس، أن رئيس القضاء المكلف عبد العزيز فتح الرحمن، أصدر قراراً بتعيين قاضٍ جديد لترؤس محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، ومواصلة النظر في سير القضية خلفاً لرئيسها المتنحي قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد.

وكشفت المصادر عن قبول رئيس القضاء المكلف، طلب تنحِّي رئيس هيئة المحكمة السابق أحمد علي أحمد من السير في إجراءات القضية.

وأكدت المصادر انعقاد جلسات مُحاكمة المُتّهمين يوم الثلاثاء المُقبل بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمعهد الأدلة الجنائية الخرطوم.

وكان رئيس هيئة المحكمة السّابق، قد أعلن في الجلسة الماضية تقدُّمه بطلبٍ لرئيس القضاء المكلف بتنحيته، وذلك عقب تقدم هيئة الاتهام عن الحق العام التي تضم رئيس نيابة عامة ومحامين بشكوى ضده، أشاروا فيها لوجود مُخالفات في سير الدعوى الجنائية مِمّا يتعذّر معها تحقيق العدالة، والتمسوا تنحيته – بحسب القاضي السابق. يُذكر أنّ رئيس هيئة المحكمة الأول قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، أعلن في بدايات سير الدعوى عن تنحِّيه كذلك بحجة مرضه وإصابته بارتفاع ضغط الدم.

(كوش نيوز)