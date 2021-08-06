ريكاردو: طرد لاعب هلال الأبيض ساهم في زيادة الأهداف





يؤكّد ريكاردو أنّ النقص العددي في صفوف منافسه زاد من الأهداف.

يطمح مدرب الهلال ريكاردو فورموزينهو إلى أنّ تقديم فريقه الأفضل في المباريات المقبلة، مبينًا أنّ اللاعبين قاموا بتنفيذ الجمل التكتيكية التي يطبّقها في التدريبات أمام هلال الأبيض.

وقال ريكاردو في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي للنادي، الجمعة، إنّ فريقه كان قادرًا على تسجيل مزيد من الأهداف أمام هلال الأبيض.

وأضاف” نعم المباراة خلصت بفوزنا بسبعة أهداف دون ردٍ، وكان يمكن أنّ تكون النتيجة أكبر من ذلك، لكنّ الأمر الجيّد أنّنا أتقنا تنفيذ الجمل التكتيكية التي نقوم بها في التدريبات”.

وأشار فورموزينهو إلى أنّ فريقه استفاد من النقص العددي في صفوف منافسه.

وأضاف” حالة طرد لاعب هلال الأبيض ساهمت في زيادة الأهداف”.

وشدّد مدرب الهلال على أنّ فريقه يواجه برمجة ضاغطة، وأنّ مباراتهم أمام الهلال الأبيض كانت مفاجئة.

وأتمّ” أنا قادم من دوري مشابه، الفريق يلعب فيه مباراة كلّ ثلاثة أيامٍ، لذلك كنت مهيأ لهذا الوضع وفريق جاهز”.

والخميس، عزّز الهلال صدارته للدوري السوداني الممتاز بعد فوزه على هلال الأبيض بسبعة أهداف ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المنافسة.

باج نيوز