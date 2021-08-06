تعديلات اتحاد الكرة بشأن الشكاوى والاستئنافات





المادة”14″ الشكاوى والاستئنافات.

حصلت مصادر على معلوماتٍ جديدة بشأن تعديل في لائحة منافسات الاتحاد السوداني لكرة القدم 2020 ـ 2021، بشأن الشكاوى والاستئنافات.

ووفق المعلومات فقد تمّ التأمين على أنّ أيّ شكوى بخلاف صحة تسجيل اللاعب أو مشاركة اللاعبين السنيين يجب أنّ يسبقها اعتراض مكتوب لمراقب المباراة قبل ربع ساعةٍ.

وأوضحت التعديلات الجديدة أنّ الفريق الذي لا يلتزم بإشراك اللاعبين السنيين طوال زمن المباراة يعتبر مهزومًا بهدفين دون مقابل، حتى لو لم تقدّم شكوى، ويتمّ خصم 3 نقاط ولاتحسب للفريق الآخر، إذا لم يكن مشتكيًا ويمنع رئيس الجهاز الفني رئيس الجهاز الإداري المشاركة في المباراة المعنية من الجلوس في المنطقة الفنية لـ”7″ أيام ويحال إلى لجنة الانضباط.

وأشارت إلى أنّ الفريق المخالف للمادة 8 إذا كان مهزمًا في المباراة توقّع عليه غرامة لا تقلّ عن 50 ألف جنيه، ويمنع مدربه من الجلوس في الفنية لـ”7″أيام ويحال إلى لجنة الانضباط.

باج نيوز