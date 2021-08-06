والي القضارف يستنجد مجدّدًا





للشروع الفوري في عمليات النظافة والتطهير للمصرف ليعمل بشكلٍ إيجابي.

دعا والي القضارف سليمان علي، وزارة الري والموارد المائية الاتحادية بدعم ولايته بالآليات والدعم الفني، من أجلّ معالجة الإشكالات الفنية بالمصرف الجامع من منطقة السايفون إلى قرية شراب بالفاو.

والجمعة، تفقّد والي القضارف سليمان علي، الجسر الواقي بمدينة الفاو ضمن برنامج زيارته التفقدّية للمحلية برفقة عدد من المسؤولين بالولاية.

وشدّد سليمان على أهمية إكمال المعالجات الفنية لوقاية المواطنين من الفيضانات مستقبلاً.

ومؤخرًا، ضربت السيول منطقة الفاو بولاية القضارف، ما أسفر عن خسائر كبيرة في المحال السكنية والتجارية.

باج نيوز