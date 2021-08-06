شداد قلّل من القيمة المادية.. القنوات تتنافس لبث مباريات المنتخب الوطني





فتح الاتحاد العام لكرة القدم الباب للقنوات الراغبة في بث مباراتي المنتخب الوطنى أمام النيجر؛ يومي 22 و 26 أغسطس الحالي بالامارات؛ ضمن برنامج التحضير لمباراتي تصفيات كأس العالم في قطر 2022م.

وشهد الاتحاد حضور وفد من الفضائية السودانية وقناة الملاعب إلى مباني الاتحاد، كل على حدة، كما تواصلت عدد من القنوات، للتنسيق من أجل بث المباراتين.

وقال البروفسير كمال شداد ، إن الأهم هو ربط المشاهد بالمنتخب الوطني، وليس القيمة المادية التي تم التأكيد على أنها ستكون رمزية.

وأبان الباشمهندس نصر الدين حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، إن التنسيق من جهة أخرى سيكون مع الاتحاد الاماراتي فيما يلي رفع الشارة، وذكر أن الباب مفتوح لكل القنوات الراغبة، وسيعملون على تذليل كل العقبات من خلال تواصل الأمانة العامة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

(كوش نيوز)