والي الخرطوم يعفي مدير عام هيئة النظافة بالولاية





أصدر والي ولاية الخرطوم ايمن خالد امس الخميس القرار رقم (86) للعام 2021 قضى باعفاء مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم الصادق الزين الطيب من منصبه.

ويأتي القرار بحسب (سونا)، وفقا لاحكام المادة 93من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبموجب السلطات المخولة للوالي من قبل مجلس الوزراء الانتقالي.

كما أصدر الوالي قراراً آخر بتكليف د. نسيبة نور الدين عبد الله اسماعيل مديراً عاماً لهيئة نظافة ولاية الخرطوم ويعمل بتلك القرارات اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

(كوش نيوز)