الصحة الاتحادية ترفض قرار إيقاف العمل بالعناية الوسيطة والمكثفة
أصدرت وزارة الصحة الاتحادية بياناً حول خطاب مدير عام الصحة بولاية الخرطوم إلى وكيل وزارة الصحة الإتحادية المكلف، حول إيقاف الأول دخول الحالات الحرجة لمصابي كوفيد-19 للعناية الوسيطة و المكثفة لمراكز العزل بسبب عدم توفر أدوية التخدير للعناية.
و قالت الوزارة، إنها تأكدت من توفر أدوية التخدير بالصندوق، بكميات كافية ؛ عبر التقصي من الصندوق القومي للإمدادات الطبية ، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم استلمت من الإمدادات الطبية خلال الأربعة أشهر “المشار إليها في الخطاب” الأدوية المخدرة بكميات كافية.
و أكدت أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم استلمت بتاريخ 13/15 شهر يوليو كمية (4000) أمبولة من مخدر الفانتلين الخاص بالدخول للعناية المكثفة و الوسيطة ، و أضافت ” و بعد تقصي المجلس القومي للصيدلة والسموم اتضح وجود (2255) أمبولة في مخازن ولاية الخرطوم حتى تاريخ الأمس الرابع من أغسطس”.
و أعلنت الوزارة رفضها لقرار إيقاف العمل بالعناية الوسيطة و المكثفة ، مبينةً أنها سوف تواصل في تقصي واسع حول ما تم من خلل إداري و إجرائي من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم ، أدى لتعريض حياة مصابي الحالات الحرجة بجائحة كورونا للخطر و الضرر الجسيم.
(كوش نيوز)