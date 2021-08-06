



وفد “لوفتهانزا” الاستشارية يصل الخرطوم للشروع في تطوير “سودانير”

وصل الخرطوم وفد شركة لوفتهانزا الاستشارية لدراسة الوضع الحالي للخطوط الجوية السودانية “سودانير”، ووضع خطة لانطلاق سودانير في سماوات العالم وشملت الزيارة عدداً من إدارات الشركة على رأسها إدارة المناولة الأرضية، العمليات الجوية السلامة والجودة وذلك للتعرف على الأداء العام بها وتقييمها.

وسيستمر التقييم ليشمل إدارة التسويق والمبيعات والشحن الجوي وسيتواصل هذا العمل بوصول مختصين تباعاً لمراجعة الأداء بمركز الصيانة والهندسة والتموين والتدريب وغيره، علماً بأن فترة التقييم الأولى سيستمر لمدة 6 إلى 8 أسابيع وسيتم خلالها أيضًا مراجعة البنية التحتية لمطار الخرطوم والتشريعات الوطنية في مجال الطيران وكل ما يحيط بالشركة من عوامل ذات تأثير على أدائها.

وتأتي زيارة وفد لوفتهانزا بحسب صحيفة الصيحة، في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الناقل الوطني عقب توقيع اتفاقية في يونيو الماضي بين شركة الخطوط الجوية السودانية وشركة لوفتهانزا الاستشارية.

تضمنت الاتفاقية قيام الأخيرة بتحديد الفجوة الاستراتيجية وتحديد المطلوبات لكي تحتل سودانير موقع ريادي بين الشركات في افريقيا والعالم وإعداد خطة أعمال وخارطة طريق متكاملة لتطوير الشركة بما فى ذلك تحديد حجم ونوعية أسطول الطائرات الحديثة التي تلائم نموذج أعمال الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها التشغيلية والتجارية.

(كوش نيوز)