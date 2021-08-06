الخرطوم..خطة لـ”أيمن خالد” لردع الفوضى





تمّ التأمين على إرسال تقارير يومية من المحليات بالموقف وسير العمل.

كشف والي الخرطوم أيمن خالد عن خطة شاملة تهدف إزالة الأسواق والمواقف العشوائية.

وقال أيمن خالد في تدوينة على صفحته الرسمية، الجمعة، وفق وكالة السودان الرسمية، إنّ حملات تنظيم الأسواق بمحلية الولاية ستتواصل.

وأضاف” قرّرنا خلال اجتماعٍ عقدناه مؤخرًا على تنظيم الأسواق وتقسيمها لقطاعاتٍ مع استدامة ارتكازات الشرطة وشرطة المرور في طرقات الخرطوم ومواقعها المختلفة”.

وألمح أيمن خالد إلى مراجعة شاملة تستهدف اتّجاهات الطرق.

وأردف” سيتمّ استنفار كافة إمكانيات الولاية من أجلّ مجابهة فصل الخريف وفيضان النيل من خلال تواجد القوات بالجسور ومتابعتها وتحديد أماكن الهشاشة ودعم العمل بالآليات”.

باج نيوز