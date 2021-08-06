ارتياح لقرعة السيدات العرب.. المنتخب يواصل الإعداد وميرفت تؤكد الجاهزية





واصل منتخب السيدات تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية المقررة في مصر خلال الفترة من 24 اغسطس الى 9 سبتمبر، وأدى المنتخب مرانًا عصراً بأكاديمية تقانة كرة القدم بمشاركة جميع اللاعبات فى المنتخب الوطني وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب فاروق جبرة على تدريبات بدنية وتكتيكية، على أن يتواصل الإعداد بشكل منتظم حتى موعد السفر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للسيدات.

وكان المنتخب قد دخل معسكرا مغلقاً منذ يوم الخميس الماضي واختار الجهاز الفني 27 لاعبة للمعسكر. إلى ذلك أبدت ميرفت حسين، رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد العام لكرة القدم، ارتياحها الشديد بعد تأجيل تصفيات كأس أمم أفريقيا للسيدات، إلى سبتمبر المقبل، بدلًا من خوضها في يونيو، وكانت قرعة الدور الأول لتصفيات أمم أفريقيا للسيدات (المغرب 2022م)، قد أوقعت منتخب السودان أمام نظيره الجزائري، كما اوقعت قرعة البطولة العربية للسيدات السودان فى المجموعة الأولى.

وقالت ميرفت حسين في تصريحات صحافية قرار تأجيل التصفيات تمتع بقبول واستحسان الاتحاد العام لكرة القدم، الفترة المتبقية لم تكن كافية لتحضير منتخب السيدات لمواجهة الجزائر، وأضافت “بدأنا مع الجهاز الفني، التخطيط وإعادة ترتيب أوراقنا من جديد، وتابعت “نخطط لخوض مباراتين أمام إثيوبيا، ومواجهة أمام مصر، سنحاول الاستفادة من البطولة العربية المقبلة للسيدات.

(كوش نيوز)