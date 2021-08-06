لجنة لتقصى الحقائق في أحداث عنف بشمال درافور





قرر اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي تشكيل لجنة وإرسالها فوراً إلى ولاية شمال دارفور للوقوف ميدانيا وتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها منطقة كولقي وماجاورها.

وكلّف الاجتماع قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو برئاسة اللجنة بالإضافة إلى ممثلين للقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات العامة والنائب العام إلى جانب عضوية جميع حركات الكفاح المسلح.

وضم الاجتماع اطارئ الذي انعقد بالقصر الجمهوري اليوم، عضوي مجلس السيادة الدكتور الهادي ادريس والطاهر حجر، وحاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي ووزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم وجميع قادة حركات الكفاح المسلح في حضور اعضاء اللجنة العسكرية العليا المشتركة لمناقشة تطورات الأحداث التي وقعت في منطقة كولقي وماجاورها من مناطق بولاية شمال دارفور.

وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة دكتور سليمان صندل، نائب رئيس اللجنة العليا العسكرية المشتركة إن الاجتماع أن الاجتماع تناول بشكل مفصل تطورات الأحداث والمعلومات الواردة من قبل الأجهزة الأمنية وحركات الكفاح المسلح، وأوضح أن الاجتماع أعتمد عدداً من التدابير الأمنية التي من شأنها إعادة الهدوء في تلك المناطق لافتاً إلى تشكيل قوة مشتركة من جميع الأطراف للتوجه فوراً إلى مناطق الأحدث.

باج نيوز