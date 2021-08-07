وزير المعادن: أردول لم يتصرف لوحده وأرجو الا تقوم القيامة





دافع وزير المعادن محمد بشير ابو نمو عن كافة الخطوات التي اتخذها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول.

وقال في تغريدة له على تويتر ان أردول موظف يتبع لوزير ولم يتصرف لوحده ومزاجه مؤكدا أن ما يتعرض له أردول حاليا تعتبر الحملة الرابعة.وقال إن من هذه الشركات دعمت القوات المسلحة في الفشقة و مستشفى عطبرة وساهمت في تخفيف آثار السيول بالشمالية.

وأضاف أبو نمو ارجو الا تقوم القيامة لأن مبارك أردول أعلن عن دعم الحكم في دارفور.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة