سياسية
وزير المعادن: أردول لم يتصرف لوحده وأرجو الا تقوم القيامة
دافع وزير المعادن محمد بشير ابو نمو عن كافة الخطوات التي اتخذها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول.
وقال في تغريدة له على تويتر ان أردول موظف يتبع لوزير ولم يتصرف لوحده ومزاجه مؤكدا أن ما يتعرض له أردول حاليا تعتبر الحملة الرابعة.وقال إن من هذه الشركات دعمت القوات المسلحة في الفشقة و مستشفى عطبرة وساهمت في تخفيف آثار السيول بالشمالية.
وأضاف أبو نمو ارجو الا تقوم القيامة لأن مبارك أردول أعلن عن دعم الحكم في دارفور.
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
لماذا في الاساس الاتجاه للشركات الخاصة لطلب الدعم، ذكر الوزير ان هذه الشركات دعمت جهات اخرى من قبل من ضمنها سيادية حسب ما قرأنا مثل القوات المسلحة.، مما يدل ان الاتجاه لها عادي، لأن ما يعملون فيه يسمى ذهب .السؤال هل لهذه سقف سنوي للهبات و الدعومات تحدده وزارة المالية و مصلحة الضرائب أم باب مفتوح على مصراعيه؟ كيف لهذه الشركات أن تسجل هذه المبالغ في دفاتر حساباتها ؟ كيف تقابل ما تدفعه من هبات دون أن تجد المقابل في شكل خدمات و تسهيلات خفية؟ و لا يحصل عليها من لا يدفع. إن كان على المستثمر أن يواجه مثل هذه الطلبات إضافة على ما يقدمه في إطار التنمية المجتمعية، فكيف يحقق أرباح من إستثماره؟ كل هذ التصرفات تجعل السودان غير جاذب للمستثمرين.