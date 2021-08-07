في قلب منزله.. سيدة عربية تتقدم لـ طلب يد حبيبها من أهله





تجلس العروس في منزلها ويحضر إليها العريس برفقة أهله والورود والشيكولاتة، ذاك هو التسلسل الذي يسير عليه الزواج في الوطن العربي عمومًا، ولكن ناشطة تونسية قلبت الآية وذهبت هي لـ طلب يد حبيبها من أهله.

أحدثت الناشطة التونسية “ريم عبد الناظر” ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخطوتها الجريئة في الذهاب إلى منزل حبيبها رجل الأعمال “كريم الغربي” لطلب يده للزواج منها.

وقد ظهرت ريم عبد الناظر وهي اختصاصية نفسية، في مجموعة من الصور وهي ترتدي فستانا وتحمل باقة زهور وخاتم زواج.

فيما قالت صديقة ريم والتي تدعى “فاتن الفازع” :”خبر الخطبة أكيد، وبالفعل تقدمت ريم بطلب زواج من صديقها كريم الذي قبل ذلك، وقررت أيضا أن تطلب يده من عائلته”.

كما أكملت: “لتكون ناجحا، عليك أن تكون شجاعا، وتقبل بالمخاطرة، ويجب أن تتخلّص من المعتقدات السائدة، وأن تثور إن لزم الأمر على الأعراف لأنّ الحب للشجعان كما قال نزار قباني”.

وكانت ريم عبد الناظر سبق وبادرت بـ عرض الزواج على حبيبها في مرفأ سيدي بوسعيد.

صدى البلد