ميسي يعقد مؤتمرا صحفيا في ملعب “كامب نو”





أفاد تقرير إسباني، اليوم السبت، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، سيظهر خلال الساعات المقبلة في مؤتمر صحفي، للحديث حول مستقبله بعد رحيله عن الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة رسميا، يوم الخميس الماضي، انتهاء علاقته بالأسطورة ليونيل ميسي، بعد فشل تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وسقف الرواتب في الليغا الإسبانية.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد، في ملعب “كامب نو”، للحديث حول رحيله عن برشلونة، وكذلك وجهته الجديدة.

وأشارت تقارير صحفية أن ميسي (34 عاما) تلقى عرضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة سنتين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

العربية نت